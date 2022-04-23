ВСУ вновь обстреляли пограничный пункт в Курской области

Пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области вновь обстреляли из минометов с украинской стороны. Об этом сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.

В результате обстрела загорелось помещение Россельхознадзора. Никто не пострадал.

«Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», — написал Старовойт.

Обстрел погранпункта в Курской области также зафиксировали 13 апреля. Обошлось без пострадавших и разрушений. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту этого обстрела. Следователям поручили осмотреть место происшествия, зафиксировать «все следы преступной деятельности» и принять меры для установления виновных.

Ранее, 15 апреля, власти Курской области предупредили жителей о дезинформации от неизвестных людей. Незнакомцы стали звонить курянам и рассказывать о повышении уровня террористической опасности и необходимости эвакуироваться. Также неизвестные утверждали, что нужно явиться в военкомат.