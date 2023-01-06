Происшествия 06 января 2023, 13:57 ВСУ снова обстреляли Донецк СЦКК ДНР сообщил о третьем подряд обстреле Донецка со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Украинские военные в третий раз обстреляли Донецк после объявленного Россией режима прекращения огня. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня.

Всего националисты выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Перед этим боевики еще дважды атаковали Донецк из артиллерийских орудий.

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Президент России Владимир Путин поручил Минобороны обеспечить режим прекращения огня на всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января в связи с Рождеством. Перед этим соответствующее пожелание высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Украинская сторона не согласилась прекратить огонь в указанный срок, посчитав, что Россия воспользуется паузой для укрепления своих подразделений.

Конгрессмен республиканской партии Пол Госар после отказа украинского президента Владимира Зеленского прекратить огонь на Рождество заявил, что дальнейшее финансирование Украины со стороны США является безнравственным.