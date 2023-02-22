Происшествия 22 февраля 2023, 07:29 ВСУ обстреляли Дебальцево Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Дебальцево 6 ракет из РСЗО

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Украинские войска обстреляли Дебальцево. Они выпустили по городу шесть ракет из реактивной системы залпового огня, рассказало представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Дебальцево обстреляли в 00:01 из Константиновки, выпустив шесть ракет. Следующей мишенью для Вооруженных сил Украины стал Кировский район Донецка, который атаковали в 00:46 из села Желанное второе четырьмя снарядами калибром 152 миллиметра. В 03:55 открыли огонь по поселку городского типа Александровка. Из Дальнего выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

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Глава городской администрации Донецка Алексей Кулемзин рассказал в своем Telegram-канале, что в Александровке на улице Школьная сгорела летняя кухня, а в Кировском районе столицы повредили крышу, окна и фасад частного дома на улице Воздушная.

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Во вторник ВСУ обстреляли республику 22 раза с использованием артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня — в общей сложности выпустили 109 снарядов. Повреждения получили четыре дома в Донецке и два объекта гражданской инфраструктуры.