Важное 30 ноября 2022, 11:57 ВСУ вновь атаковали поселок Теткино в Курской области Губернатор Старовойт сообщил об обстреле ВСУ поселка Теткино

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Украинские силы опять открыли огонь по поселку Теткино, который находится в Глушковском районе Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

«Сегодня ВСУ вновь обстреляли поселок Теткино Глушковского района, зафиксировано не менее шести прилетов», — написал он.

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По его словам, известно о двух прямых попаданиях в жилой дом, при этом обошлось без пострадавших. В результате атаки кровля здания загорелась. Пожарные уже находятся на месте и тушат огонь, угрозы распространения пламени нет. Губернатор пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь жильцам дома.

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Накануне вечером, 29 ноября, ВСУ обстреляли Суджанский район Курской области. Власти зафиксировали 11 прилетов, один из ударов пришелся на объект энергоснабжения. В результате этот и Кореневский районы остались частично без света. Старовойт ночью 30 ноября сообщил о том, что специалисты устранили повреждения на линии энергоснабжения в Суджанском районе.