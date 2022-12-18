Важное 18 декабря 2022, 19:13 ВСУ в третий раз за день обстреляли центр Донецка Мэр Донецка Кулемзин: при обстреле Куйбышевского района пострадала женщина

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Украинские военные выпустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в направлении Ворошиловского района Донецка из населенного пункта Тоненькое. Об этом 18 декабря сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. Это уже третья атака на город в течение дня.

Ракеты выпустили примерно в 18:10 по местному времени. Также Вооруженные силы Украины обстреляли еще два района Донецка.

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«По уточненной информации, в результате обстрела Куйбышевского района получила ранение женщина 1950 года рождения», — сказал градоначальник.

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Из-за прилета фасад и остекление ее частного дома повреждены. Также снаряды упали в Буденновском районе города. От удара повреждены кровля и стена складских помещений табачной фабрики, подчеркнул Кулемзин. Он призвал местных жителей не покидать укрытий и предупредил о возможных повторных обстрелах.

Также мэр сообщил, что очевидцы говорят о новых прилетах и разрушениях в районе Крытого рынка, проспекта Ватутина и Школьного бульвара. Информация об атаках по этим точкам уточняется.

Днем ВСУ обстреляли Ворошиловский и Киевский районы Донецка. До этого украинские бойцы выпустили по городу40 ракет из «Града» за 10 минут.