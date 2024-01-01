Происшествия 01 января 2024, 17:02 ВСУ в третий раз за день обстреляли поселок в Белгородской области Гладков: поселок Красное вновь оказался под обстрелом ВСУ Вячеслав Гладков / Telegram-канал / Telegram

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Украинские военные вновь нанесли удар по поселку Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«ВСУ выпустили еще три снаряда по поселку Красное, есть прямое попадание в жилой частный дом. В одной из комнат находился ребенок, после попадания снаряда он чудом остался жив. Семью вывезли из домовладения и разместили в Шебекине. В доме оперативно закрывают тепловой контур», — написал он.

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Ранее в понедельник, 1 января, националисты уже дважды обстреливали Красное. В первом случае боеприпасы пробили крышу одного из жилых домов, а также упали на территорию поселковой школы.

Во второй раз боевики повредили линии электропередачи, без света остался сам поселок, села Вознесеновка и Нежеголь, а также хутор Мухин.

Днем 30 декабря националисты атаковали центр Белгорода, погибли 24 человека, сообщал RT.