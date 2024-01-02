Происшествия 02 января 2024, 15:15 ВСУ в третий раз за день обстреляли Белгородскую область из РСЗО «Ольха» ПВО уничтожила 8 выпущенных по Белгородской области украинских ракет «Ольха» РИА «Новости»

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Украинские военные в третий раз за день обстреляли Белгородскую область из реактивной системы залпового огня «Ольха». Все восемь ракет уничтожены системами ПВО, об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ВСУ попытались атаковать российский регион около 14:30.

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До этого украинские военные около 13:00 выпустили пять ракет по Белгородской области. Российские системы ПВО сбили все воздушные цели.

Еще одна попытка атаки российской территории из РСЗО «Ольха» произошла около 12:00. Четыре украинские ракеты были обезврежены.

Днем 2 января в Белгороде неоднократно звучала сирена воздушной тревоги. Местные власти предупреждали жителей об опасности, призывая их спуститься в укрытие.