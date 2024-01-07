Происшествия 07 января 2024, 01:43 ВСУ в рождественскую ночь обстреляли больницу и жилые дома в Донецке РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины в рождественскую ночь нанесли удар по больнице и жилым домам Донецка. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации в Донбассе (СЦКК) в Telegram-канале.

По данным СЦКК, ВСУ обстреляли Центральную городскую клиническую больницу № 6 в Донецке. В медучреждении выбиты двери и окна, всюду разбросаны осколки. В результате удара пострадали три пациента.

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Кроме того, повреждения получили частные жилые дома в Петровском и Ленинском районах. В населенному пункте Ясиноватая, повреждены жилые дома, а также газопровод.

В пятницу, 5 января, ВСУ весь день обстреливали Донецк, Макеевку, Горловку и населенные пункты Ясиноватского района ДНР. Всего по республики выпустили 60 снарядов, включая кассетные боеприпасы. В результате атаки ранения разной степени тяжести получили пять мирных жителей. Среди пострадавших четыре жителя Горловки и один — Донецка.