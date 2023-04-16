Происшествия 16 апреля 2023, 04:39 ВСУ в пасхальную ночь обстреляли территорию вблизи собора в Донецке ВСУ обстреляли территорию вблизи собора в Донецке РИА «Новости»

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Солдаты ВСУ в пасхальную ночь выпустили по Донецку 20 ракетных снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом говорится в сообщении представительства республики в Совместном центре контроля и координации в Telegram.

Украинские военные открыли огонь со стороны населенного пункта Очеретино.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 03:25 (по московскому времени — прим. ред.) — Очеретино — Донецк: выпущено 20 ракет из РСЗО», — указано в сообщении СЦКК ДНР. Ракеты упали в Ворошиловском районе города.

Как уточнило РИА «Новости», снаряды упали недалеко от кафедрального Спасо-Преображенского собора. Он расположен на одной из площадей в центре города. Выпущенные украинскими военными ракеты, в частности, попали в автостанцию, а также в крытый рынок.

За минувшие сутки украинские военные 34 раза обстреливали населенные пункты Донецкой Народной Республики. Солдаты ВСУ в общей сложности выпустили 150 боеприпасов. На Донецком направлении они совершили 19 обстрелов из РСЗО, на горловском — 14 обстрелов. Кроме того, зафиксирован один обстрел со стороны ВСУ из РСЗО на Ясиноватском направлении. В результате атаки повреждения получили пять жилых домов, а также объект гражданской инфраструктуры.