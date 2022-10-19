ВСУ в очередной раз попытались обстрелять Антоновский мост | 360°

Происшествия 19 октября 2022, 09:18 ВСУ в очередной раз попытались обстрелять Антоновский мост ТАСС: ВСУ вновь попытались ударить по Антоновскому мосту в Херсоне РИА «Новости»

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ВСУ ночью совершили очередную попытку удара по Антоновскому мосту в Херсоне. Системы противовоздушной обороны отразили все атаки, сообщил ТАСС со ссылкой на херсонские экстренные службы.

«Киевский режим продолжает пытаться уничтожить инфраструктуру города. Ночью, в районе 01:00, ВСУ попытались обстрелять Антоновский мост. <…> Подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — отметили представители служб.

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Уточняется, что украинские боевики выпустили в сторону моста шесть американских ракет HIMARS.

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Ранее власти Херсонской области заявили, что ВСУ не смогут разрушить Антоновский мост. По мнению замглавы администрации Кирилла Стремоусова, «надо еще год или два стрелять, чтобы там что-то произошло». За три месяца обстрелы со стороны Украины успехом не увенчались — не удалось повредить ни один пролет.

Антоновский мост — единственная переправа, которая соединяет Херсон с частью региона, расположенной на другом берегу Днепра.