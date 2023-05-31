Происшествия 31 мая 2023, 20:28 ВСУ в очередной раз обстреляли Горловку в ДНР СЦКК: ВСУ выпустили по Горловке 10 ракет из РСЗО РИА «Новости»

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Украинские войска расстреляли Горловку в ДНР, по населенному пункту выпустили 10 ракет из РСЗО. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины

«В 18:05 по Горловке (Никитовский район) выпущено десять ракет из РСЗО», — говорится в сообщении.

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Тип РСЗО в представительстве не уточнили. В 18:10 по населенному пункту прилетело еще пять снарядов калибра 152 миллиметра.

Во время обстрела Горловки 28 мая пострадал густонаселенный район города. Прилетевшие в дом снаряды повредили трубопровод и разбили остекление. Местные жители рассказали, что в попавшем под обстрел районе никогда не велись боевые действия. Во время обстрела Горловки 25 мая пострадали двое детей.