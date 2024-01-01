Важное 01 января 2024, 01:22 ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку, есть раненые Глава ДНР Пушилин заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка силами ВСУ РИА «Новости»

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Украинские боевики в новогоднюю ночь нанесли массированную атаку по Донецку, есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«По предварительной информации, на данный момент семь раненых», — написал он.

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По словам главы республики, ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня центр города, Буденновский и Калининский районы. В Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК сообщили, что со стороны Украины в 00:05 прилетело три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров. В 00:10 город атаковали 15 ракетами из РСЗО.

Пушилин призвал жителей не выходить из укрытий. В любой момент атаку могут повторить.

Ранее стало известно, что ВСУ вечером 31 декабря выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО. Снаряды прилетели по Киевскому и Куйбышевскому районам. Информации о пострадавших и нарушениях пока нет.

Также три украинских дрона уничтожили над Ростовской областью. Как сообщили в Минобороны РФ, украинские боевики пытались атаковать российскую территорию посредством беспилотников.