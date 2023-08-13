Происшествия 13 августа 2023, 14:29 ВСУ в четвертый раз за день попытались атаковать российские объекты с беспилотника Минобороны: еще один беспилотник ВСУ сбили под Белгородом в 13:30 РИА «Новости»

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В Белгородской области сбили еще один украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

ВСУ предприняли очередную попытку атаки на российские объекты в 13:30. Однако средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили дрон. Никто не пострадал, разрушений нет.

Это уже четвертое за день сообщение о попытке удара беспилотником по объектам в России. Первый дрон сбили в Белгородской области около 04:00. Еще один БПЛА самолетного типа ПВО уничтожила в том же регионе около 11:00. В это же время беспилотник сбили над Курской областью. Ни в одном из случаев люди не пострадали, разрушений нет.

Накануне украинские боевики два раза безуспешно попытались атаковать Крымский мост. Вечером его уже открыли для движения автомобилей. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «360» предположил, что ВСУ прибегают к террористическим методам от безысходности, из-за отчаянного положения на поле боя.