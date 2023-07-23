Происшествия 23 июля 2023, 16:33 ВСУ устроили покушение на главу администрации города Алешки ВСУ ударили ракетой HIMARS по дому мэра города Алешки Георгия Журавко Ministry of Defense of Ukraine

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Украинские боевики ракетой HIMARS ударили по дому главы администрации города Алешки Георгия Журавко. Об этом в комментарии ТАСС заявил пресс-секретарь временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимир Василенко.

Он подчеркнул, что речь в этом случае идет о покушении на убийство.

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«ВСУ нанесли удар по дому Георгия Журавко в тот момент, когда его не было в здании. Дом разрушен. Специалисты обнаружили на месте фрагменты ракеты HIMARS», — заявил Василенко.

Это не первая попытка украинских военных ликвидировать руководителей населенных пунктов Херсонской области. В середине июня о неудачном покушении со стороны ВСУ рассказал глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев. Он подчеркнул, что украинские военные для удара использовали снаряды Excalibur.

По его словам, когда он выехал их дома на работу, в помещение прилетели два боеприпаса. Присутствовавший при покушении заместитель главы города Сергей Дмитриев заявил, что вместе с Леонтьевым чудом остался жив. Он добавил, что получил контузию, но ему помогли врачи.