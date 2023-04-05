Важное 05 апреля 2023, 12:10 ВСУ устроили минометный обстрел Шебекинского округа Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекинский округ Губернатор Белгородской области Гладков / Telegram

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Украинские войска обстреляли село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Администрация заранее вывезла местных жителей, никто не пострадал. Об атаке сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал он.

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Жителей домов на улицах, которые попали под обстрел, вывезли на броневиках на безопасное расстояние. Осколки снарядов задели в трех домах окна, кровлю и фасады и повредили столько же автомобилей. Оперативные и аварийные службы, по словам Вячеслава Гладкова, устроили обход дворов.

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Вооруженные силы Украины стреляли по приграничным регионам России неизбирательно, заявили в Минобороны. Цель таких атак — посеять панику. Жители Белгородской области также стали массово получать звонки о лжеминированиях. Злоумышленники использовали заграничные номера и представлялись сотрудниками МЧС. Однако в ведомстве предупредили, что их предупреждения — фейк.