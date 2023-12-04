Происшествия 04 декабря 2023, 11:51 ВСУ устроили массированный обстрел Белгородской области Число ударов по Белгородской области за сутки снизилось с 80 до 6 РИА «Новости»

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Украинские боевики 2 декабря выпустили 80 боеприпасов по приграничным районам Белгородской области. Уже на следующий день интенсивность обстрелов сократилась до шести снарядов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он опубликовал сводку об обстрелах со стороны ВСУ за 2 декабря. Украинские боевики атаковали пять приграничных районов области 80 снарядами, в том числе сбросили с беспилотников три взрывных устройства. Пострадавших и разрушений на земле не было. Более половины ударов пришлось по селу Щетиновка.

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«По селу Щетиновка выпущено 39 артиллерийских снарядов и шесть гранатометных выстрелов, по селам Журавлевка и Наумовка — три и два артиллерийских снаряда соответственно», — указал он.

На Наумовку с беспилотника сбросили две взрывчатки, уточнил губернатор. По селу Богун-Городок ударили пять раз, по окраине Дроновки и Староселью — по три. По хутору Мухин ВСУ выпустили семь минометных снарядов, по Новой Таволжанке — шесть, еще три — по селу Муром.

А 3 декабря ВСУ выпустили шесть снарядов по региону. Под обстрел попала окраина хутора Лозовая Рудка. Там зафиксировали один прилет. По Щетиновке выпустили пять артиллерийских снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В конце ноября средства ПВО сбили украинский беспилотники в небе над Белгородской областью. Как сообщили «Известия», дрон ликвидировали.