Происшествия 14 марта 2023, 17:32 ВСУ усилили обстрелы Херсонской области через Днепр Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о напряженной обстановке из-за обстрелов ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

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Находящиеся на линии боевого соприкосновения украинские военные ведут постоянные артиллерийские обстрелы освобожденных населенных пунктов Херсонской области. Об этом в беседе с ТАСС заявил временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Сальдо.

Он подчеркнул, что обстановка в области остается напряженной.

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«Через водную преграду, которой является Днепр, идет контрбатарейная работа. Обстрелы ведутся, <…> где-то от 50 до 150 выстрелов [ежедневно] на всей протяженности», — заявил Сальдо.

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Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области добавил, что из-за действий украинских войск невозможно наладить регулярное железнодорожное сообщение с Крымом.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ожидает запуска движения поездов в Крым только к концу лета.

Он пояснил, что речь идет о пассажирских составах, которые доставят жителей региона в Геническ, Джанкой и Евпаторию.

Первые тестовые поезда хотели запустить еще в июле 2022 года. Но по соображениям безопасности составы на рельсы выводить не стали.