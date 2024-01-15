Происшествия 15 января 2024, 16:34 ВСУ усилили атаки на гражданскую инфраструктуру ДНР Пушилин заявил об увеличении целенаправленных ударов ВСУ по гражданским объектам РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики нарастили число атак на гражданские объекты и инфраструктуру населенных пунктов Донецкой Народной Республики. С таким заявлением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава региона Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что жертвами обстрелов ВСУ часто становятся спасатели, врачи скорой медицинской помощи и сотрудники коммунальных служб, которые приезжают на место для ликвидации последствий атак.

Реклама

«Мы видим увеличение количества обстрелов, целенаправленных обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины касаемо гражданских объектов, объектов критической инфраструктуры», — заявил Пушилин.

В конце минувшей неделе жертвами обстрела украинских боевиков стали четыре сотрудника региональной энергетической компании в Горловке. Они приехали на место для проведения аварийных работ на объекте жизнеобеспечения.

Кроме того, выпущенный ВСУ беспилотник ударил по машине скорой, приехавшей на помощь раненым. На месте скончался фельдшер, еще три медика получили ранения.