ВСУ ударили ракетой HIMARS по Старобельску в ЛНР | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 09:38 Поделиться Telegram

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Viber ВСУ ударили ракетой HIMARS по Старобельску в ЛНР СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Старобельска со стороны ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ ночью ударили по Старобельску в Луганской Народной Республике с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В сторону города выпустили одну ракету, сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрел произошел в 01:40. Повреждения получило здание детского сада. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Днем 1 октября Вооруженные силы Украины также ударили из РСЗО HIMARS по Нижней Дувановке. По населенному пункту Луганской Народной Республики выпустили четыре ракеты.

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С 23 по 27 сентября состоялись референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Абсолютное большинство местных жителей выступили за присоединение к Российской Федерации. Чтобы в ДНР и ЛНР установился мир, нужно полностью освободить территории новых регионов России, уверен глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

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