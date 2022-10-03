ВСУ ударили ракетой HIMARS по Старобельску в ЛНР | 360°

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ВСУ ударили ракетой HIMARS по Старобельску в ЛНР

СЦКК ЛНР сообщил об обстреле Старобельска со стороны ВСУ

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ВСУ ночью ударили по Старобельску в Луганской Народной Республике с применением американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В сторону города выпустили одну ракету, сообщило в Telegram представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня.

Обстрел произошел в 01:40. Повреждения получило здание детского сада. Дополнительная информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

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Днем 1 октября Вооруженные силы Украины также ударили из РСЗО HIMARS по Нижней Дувановке. По населенному пункту Луганской Народной Республики выпустили четыре ракеты.

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С 23 по 27 сентября состоялись референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Абсолютное большинство местных жителей выступили за присоединение к Российской Федерации. Чтобы в ДНР и ЛНР установился мир, нужно полностью освободить территории новых регионов России, уверен глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник.

ЛНР

Референдум в ЛНР 2022

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