Происшествия 25 января 2024, 09:45 ВСУ ударили ракетами по самолету Ил-76 с пленными по трем причинам Рогов: ВСУ сбили Ил-76 с пленными для запугивания украинских военных РИА «Новости»

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Украинские боевики сбили российский военный самолет Ил-76 с собственными пленными как минимум по трем причинам. Об этом РИА «Новости» заявил председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов.

Он отметил, что ВСУ целенаправленно атаковали борт с украинскими пленными.

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«Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных», — рассказал Рогов.

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» предположил, что Украина с помощью сбитого самолета попыталась сорвать обмен пленных. Украинское руководство также могло поставить перед собой задачу показать Западу свою «способность и дальше убивать русских», подчеркнул он.

«Зеленскому сейчас крайне невыгодны обмены, так как люди возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально», — указал Рогов.

Он добавил, что власти Украины планировали запугать военных, потому что возвращающиеся из плена украинцы наносят удар по пропаганде русофобии.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов высказал мнение, что ситуация с Ил-76 продемонстрировала отношение Украины к своим пленным. По его словам, украинскому руководству плевать на своих солдат.