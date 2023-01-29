Происшествия 29 января 2023, 00:03 ВСУ ударили по железнодорожной станции в Иловайске в ДНР СЦКК: ВСУ выпустили семь ракет по Иловайску в ДНР за 10 минут РИА «Новости»

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Украинские формирования ударили из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по железнодорожной станции Иловайска в ДНР. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«По предварительным данным, под огонь из РСЗО HIMARS попала железнодорожная станция», — отметили в мэрии.

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По данным Telegram-канала представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня, Вооруженные силы Украины дважды за 10 минут ударили по Иловайску из населенного пункта Константиновка. Обстрелы зафиксировали в 23:00 и 23:10 по московскому времени. В общей сложности украинские военные выпустили семь ракет из РСЗО.

Под обстрел со стороны ВСУ 28 января также попала больница в поселке Новоайдар в ЛНР. В результате удара скончались 14 человек, 24 пострадали. Экс-посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник сообщил, что пациентов лечебницы эвакуировали.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что ВСУ, обстреливая больницу, уподобляются нацистам времен Второй мировой войны. Российское министерство обороны подчеркнуло, что причастных к атаке найдут и накажут.