Происшествия 25 июня 2023, 20:54 ВСУ ударили по зданию ЗАГСа и БЦ «Акула» в Донецке: погибли два человека Мэр Донецка Кулемзин: женщина и юноша погибли в Киевском районе Донецка из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ нанесли удары по Киевскому району Донецка, в результате повреждены здания ЗАГСа и БЦ «Акула». В результате обстрела ранена женщина 1956 года рождения, позже скончавшаяся в больнице, убит молодой человек 2005 года рождения, написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин

«Во время обстрела Киевского района произошло прямое попадание в кровлю многоквартирного дома по ул. Океанской; повреждены многоквартирные дома по ул. Артема и Тренева, пострадали здания БЦ „Акула“ и районного ЗАГСа», — сообщил градоначальник.

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По данным экстренных служб, обстрел велся из реактивных систем HIMARS. СЦКК уточнил, что по центру города был выпущен один реактивный снаряд. На данный момент известно, что ранены пять гражданских лиц. Это еще один молодой человек 2005 года рождения, мужчины 1973, 1999, 2000 года рождения и женщина 1985 года рождения.

Ранее СЦКК сообщил, что украинские боевики обстреляли Горловку. По городу было выпущено 15 ракет из реактивной системы залпового огня со стороны населенного пункта Нелеповка.