Происшествия 07 января 2023, 13:06 ВСУ ударили по трем районам Макеевки в рождественское утро СЦКК ДНР: украинские боевики выпустили 20 снарядов по Макеевке утром 7 января РИА «Новости»

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Украинские боевики в очередной раз демонстративно проигнорировали предложение российской стороны ввести режим прекращения огня на время рождественских праздников. Как сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре и контроля и координации, город Макеевка в субботу, 7 января подвергся трем массированным обстрелам из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По данным ведомства, первый обстрел начался в 06:00, когда в Горняцкий район города прилетели шесть ракет РСЗО. После украинские военные нанесли удар в 10:30 и 11:13, запустив 14 артиллерийских снарядов натовского калибра в Кировский и Червоногвардейский районы.

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Обстрелы украинские боевики вели из оккупированных села Орловки и города Константиновки.

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Серьезному удару со стороны украинских боевиков подверглась Горловка, куда прилетели 12 снарядов. По данным представительства республики в СЦКК, ранение получила пенсионерка 1925 года рождения.

Обстрел повредил жилые дома на проспекте Ленина, где один из боеприпасов пробил стену, а также здание филиала центральной библиотеки.

В поселке Гольмовском после массированных обстрелов ВСУ повреждены линия электропередач и частные жилые дома, а также перебит газопровод.