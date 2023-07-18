Происшествия 18 июля 2023, 21:33 ВСУ ударили по телевышке в Токмаке Запорожской области Рогов: телевышка повреждена в Токмаке Запорожской области из-за обстрела ВСУ РИА «Новости»

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ВСУ повредили телевышку при обстреле города Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил в Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

«В 19:10 боевики ВСУ обстреляли Токмак Запорожской области. Четыре ракеты сбило ПВО, две попали в телевышку», — сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».

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Он добавил, что по предварительным данным, обстрел велся из РСЗО Himars. Жертв и пострадавших нет, дальнейшая информация уточняется.

Накануне Рогов сообщил, что в Запорожье прогремела серия взрывов. Это касалось территории, находящейся под контролем Киева. Взрывы, по предварительным данным, были связаны с работой украинских установок ПВО по российским БПЛА «Герань».

Ранее сообщалось, что на минувшей неделе ВСУ разрушили ракетным выстрелом сельскую школу в Стульнево Запорожской области. От удара здание полностью пришло в негодность.