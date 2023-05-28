Происшествия 28 мая 2023, 19:40 ВСУ ударили по Суджанскому району Курской области Губернатор Старовойт сообщил о контуженном при обстреле ВСУ села Гуево строителе

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Строитель получил контузию при обстреле ВСУ Суджанского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что мужчина выполнял работы на защитной линии вдоль государственной границы около села Гуево. Медики оперативно оказали ему первую помощь.

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Пострадавшего оперативно доставили в областную клиническую больницу в Курск, сейчас его обследуют врачи.

Поселок Теткино Глушковского района Курской области попало под обстрел в пятницу, 26 мая. По словам Старовойта, всего зафиксировали 20 прилетов снарядов.

Накануне жертвой минометного обстрела Курской области со стороны Украины стал строитель. Он погиб во время проведения работ на защитной линии укрепления границы в районе села Плехово Суджанского района.

В минувшую субботу украинские боевики обстреляли сразу 15 населенных пунктов Белгородской области. В Шебекине погиб охранник одного из предприятий, ранения получили двое подростков. Во время поездки в город машина губернатора региона также оказалась под обстрелом.