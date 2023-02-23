23 февраля 2023, 21:07
ВСУ ударили по спасателям и медикам в Донецке
СЦКК: при обстреле Донецка 23 февраля погибли 4 медика и пострадали 10 спасателей
ВСУ продолжают обстреливать Донецк, 23 февраля под удары попали Пролетарский и Буденовский районы города. Прибывших на место спасателей и медиков расстреляли из РСЗО, есть погибшие и пострадавшие, об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.
При выполнении служебного долга под обстрелами погибли четыре медика, трое умерли на месте, один скончался от травм в больнице, сообщило представительство.
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МЧС ДНР в Telegram-канале сообщило, что на место происшествия выехала дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях и реанимационно-противошоковая группа. По прибытии они установили, что пострадали 10 спасателей, их госпитализировали с диагнозом минно-взрывная травма.
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По сообщению представительства, сведения о пострадавших среди мирного населения и нанесенных разрушениях продолжают поступать. По предварительным данным, в Петровском районе погибла 45-летняя женщина.
Военкор Роман Косарев стал очевидцем обстрела Донецка со стороны ВСУ. В центре Донецка произошла серия мощных взрывов, сообщил журналист.
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