Происшествия 23 февраля 2023, 21:07 ВСУ ударили по спасателям и медикам в Донецке СЦКК: при обстреле Донецка 23 февраля погибли 4 медика и пострадали 10 спасателей РИА «Новости»

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ВСУ продолжают обстреливать Донецк, 23 февраля под удары попали Пролетарский и Буденовский районы города. Прибывших на место спасателей и медиков расстреляли из РСЗО, есть погибшие и пострадавшие, об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК в Telegram-канале.

При выполнении служебного долга под обстрелами погибли четыре медика, трое умерли на месте, один скончался от травм в больнице, сообщило представительство.

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МЧС ДНР в Telegram-канале сообщило, что на место происшествия выехала дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях и реанимационно-противошоковая группа. По прибытии они установили, что пострадали 10 спасателей, их госпитализировали с диагнозом минно-взрывная травма.

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По сообщению представительства, сведения о пострадавших среди мирного населения и нанесенных разрушениях продолжают поступать. По предварительным данным, в Петровском районе погибла 45-летняя женщина.

Военкор Роман Косарев стал очевидцем обстрела Донецка со стороны ВСУ. В центре Донецка произошла серия мощных взрывов, сообщил журналист.