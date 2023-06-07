Происшествия 07 июня 2023, 14:02 ВСУ ударили по Шебекино из РСЗО «Град» Губернатор Гладков сообщил об ударе из РСЗО «Град» по Шебекино Белгородской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

В Белгородской области под обстрелом ВСУ оказалось Шебекино. Город атаковали с применением РСЗО «Град», сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание», — уточнил он.

Реклама

Еще более 20 снарядов, подчеркнул Гладков, прилетели в различные части города. Пострадавших, по предварительным данным, нет, но Шебекино продолжают обстреливать.

При атаке на село Грузское, сообщил ранее глава региона, пострадали 11 тракторов и кровля склада.

В селе Графовка украинские ракеты упали во дворе жилого дома, возле местного Дома культуры и школы. Центр населенного пункта тоже обстреливали из РСЗО «Град».

Никто из местных жителей не пострадал, но прилеты фиксировали в частном секторе. Часть снарядов рухнула рядом с объектами гражданской инфраструктуры.