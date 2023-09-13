Происшествия 13 сентября 2023, 13:06 ВСУ ударили по Севастополю при помощи авиации Командующий ВС ВСУ Олещук намекнул, что по Севастополю ударили с помощью авиации РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины нанесли ночной удар по Севастополю, используя авиацию. На это намекнул командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале.

Высокопоставленный украинский военнослужащий указал, что Крым якобы до сих пор не оправился от ночной атаки.

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«Благодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за отличную боевую работу!» — написал Олещук.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 13 сентября противник атаковал судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Удар по объекту нанесли 10 крылатыми ракетами, указал RT.

Российские средства противовоздушной обороны сбили семь крылатых ракет. Повреждения из-за атаки украинцев получили два находящихся на ремонте корабля. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, пострадали 24 человека.

Кроме того, ВСУ атаковали отряд кораблей Черноморского флота тремя безэкипажными катерами. Все суда противника уничтожил патрульный корабль «Василий Быков».