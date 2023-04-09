Важное 09 апреля 2023, 11:22 ВСУ ударили по селу Вознесеновка в Белгородской области Telegram

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Украинские боевики нанесли еще один удар по Белгородской области — на этот раз под обстрел попало село Вознесеновка. Жертв и пострадавших нет, однако есть повреждения в двух частных домовладениях и хозяйственных постройках, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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Также разрушения зафиксировали на территории сельскохозяйственного предприятия. В складском помещении оказались повреждены крыша и стены. Подомовой обход продолжается.

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Сегодня власти Белгородской области также сообщали об обстреле села Тишанка со стороны ВСУ. Также никто не пострадал, однако снаряды повредили четыре частных домовладения: в домах выбило окна, посекло фасады.

Вооруженные силы Украины регулярно предпринимают атаки на приграничные регионы России. Вчера, 8 апреля, ВСУ ударили по белгородскому селу Архангельское — в результате оказался разрушен коровник, погибло 10 голов крупного рогатого скота. Кроме того, артиллерийские снаряды повредили зернохранилища и хозпостройку.