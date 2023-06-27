Происшествия 27 июня 2023, 18:16 ВСУ ударили по Приморску в Запорожской области РИА «Новости»: ВСУ нанесли ракетный удар по Приморску в Запорожской области Pxhere

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Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по городу Приморску в Запорожской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

«Ориентировочно в 17:00 по московскому времени город Приморск подвергся ракетному удару со стороны террористического киевского режима», — привело агентство сообщение.

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Подробности случившегося пока не приводятся. Также неизвестно, есть ли пострадавшие и разрушения.

В среду, 22 июня, украинские войска атаковали Чонгарский мост на административной границе между Крымом и Херсонской областью. По предварительной информации, ВСУ могли использовать ракеты Storm Shadow. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ремонт переправы ориентировочно займет 15-20 дней или больше, поскольку повреждения оказались серьезнее, чем предполагалось ранее. Он добавил, что при этом логистика между регионом и Крымом не нарушена.

В этот же день ВСУ обстреляли село Таврия Токмакского района. Снаряд попал в частный дом и в дорогу. В результате погибли три человека. Еще один пострадал, его доставили в больницу.