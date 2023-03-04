Происшествия 04 марта 2023, 22:15 ВСУ ударили по поселку Юрьевка в ЛНР из HIMARS СЦКК ЛНР: ВСУ выпустили по Юрьевке две ракеты HIMARS РИА «Новости»

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Украинские военные вели обстрел по поселку городского типа Юрьевка в Луганской Народной Республике. Они выпустили две ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил в Telegram-канале Совместный центр контроля и координации огня.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: в 18:40 по московскому времени по населенному пункту Юрьевка с применением РСЗО HIMARS (две ракеты)», — говорится в сообщении.

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Также по данным СЦКК, информация о пострадавших и повреждениях сейчас уточняется.

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Ранее ВСУ нанесли удар по населенному пункту Перевальск в Луганской Народной Республике. После атаки из реактивной системы залпового огня повреждения получили газопровод, линия электропередач, ремонтно-механический завод и многоквартирный дом.

В первых числах февраля украинские боевики выпустили артиллерийский снаряд по Кременной. В результате удара погибла 10-месячная девочка, а ее мать получила ранения. За год проведения специальной операции, жертвами ВСУ стали 657 жителей Луганской Народной республики.