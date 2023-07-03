Происшествия 03 июля 2023, 20:47 ВСУ ударили по поликлинике в Запорожской области Член ВГА Запорожской области Рогов: ВСУ обстреляли поликлинику в Черниговском районе РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины обстреляли поликлинику в Запорожской области. Об этом сообщил член военно-гражданской администрации региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«Украинские нацисты обстреляли село Новомихайловское Черниговского района», — сказал он.

Реклама

По словам Рогова, повреждения получила крыша поликлиники. Жертв и пострадавших в результате обстрела ВСУ нет.

За час до этого он сообщил, что украинские боевики ударили по территории ООО «Олис» в Васильевке. Здание мясоперерабатывающего цеха и прилегающая территория повреждены. Предварительно, никто не пострадал.

Также ВСУ обстреляли кафе «Чумацкий стан» на окраине города. Информации о жертвах и разрушениях не поступало, подчеркнул Рогов.

Запорожская область регулярно подвергается атакам со стороны украинской армии. В субботу, 1 июля, ВСУ обстреляли город Токмак. Удары совершали из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. В результате атаки погибли два мирных жителя, еще одного ранило.