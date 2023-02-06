Происшествия 06 февраля 2023, 03:58 ВСУ ударили по общежитию в Горловке Мэр Приходько: украинские военные ударили по общежитию в Горловке РИА «Новости»

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Украинские войска обстреляли общежитие в Горловке. В результате атаки пострадали люди, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

«Горловка. Шахтерская, 3. Общежитие. Прямое попадание. Есть пострадавшие», — написал он.

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Позже глава города опубликовал фотографию поврежденного здания. Он уточнил, что строение находится в Калининском районе. На кадрах видно, что в общежитии выбиты окна, а также перед ним разбросаны части здания.

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t.me/Prikhodko1970

Горловка находится севернее Донецка на расстоянии 50 километров. Город считается одним из крупнейших населенных пунктов в Донецкой Народной Республике. До начала вооруженного конфликта в нем проживали более 250 тысяч человек.

Украинские военнослужащие не прекращают обстреливать населенные пункты Донбасса. В ночь на 3 февраля они ударили по центральному рынку в Горловке. Снаряды попали в один из домов на улице Дзержинского. Позже в тот же день под огонь попало здание администрации в Ясиноватой. Рядом с ним разорвался снаряд 155-миллиметрового калибра, что привело к повреждению фасада.