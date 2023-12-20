Происшествия 20 декабря 2023, 20:28 ВСУ ударили по машине скорой в ДНР при помощи беспилотника Минздрав: украинские боевики атаковали скорую в ДНР при помощи БПЛА Telegram-канал Минздрава России / Telegram

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Автомобиль скорой помощи попал под удар ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.

«Беспилотный летательный аппарат 20 декабря сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) в селе Верхнеторецкое», — уточнили в ведомстве.

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По данным Минздрава, в момент атаки бригада медиков ехала на вызов. Серьезных травм среди них никто не получил.

В министерстве подчеркнули, что медицинские специалисты в ДНР часто помогают людям в опасных условиях.

«Обстрелам подвергаются больницы, периодическим атакам — автомобили скорой», — заметили в Минздраве.

В начале ноября, напомнили в ведомстве, под обстрелом в Донецке оказались водитель, врач и фельдшер скорой. Первый в результате атаки украинских националистов погиб.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что при обстреле территории республики 20 декабря пострадали шесть человек.