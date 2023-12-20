20 декабря 2023, 20:28
ВСУ ударили по машине скорой в ДНР при помощи беспилотника
Минздрав: украинские боевики атаковали скорую в ДНР при помощи БПЛА
Автомобиль скорой помощи попал под удар ВСУ на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава России.
«Беспилотный летательный аппарат 20 декабря сбросил взрывоопасный предмет на автомобиль скорой медицинской помощи (СМП) в селе Верхнеторецкое», — уточнили в ведомстве.
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По данным Минздрава, в момент атаки бригада медиков ехала на вызов. Серьезных травм среди них никто не получил.
В министерстве подчеркнули, что медицинские специалисты в ДНР часто помогают людям в опасных условиях.
«Обстрелам подвергаются больницы, периодическим атакам — автомобили скорой», — заметили в Минздраве.
В начале ноября, напомнили в ведомстве, под обстрелом в Донецке оказались водитель, врач и фельдшер скорой. Первый в результате атаки украинских националистов погиб.
Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что при обстреле территории республики 20 декабря пострадали шесть человек.
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