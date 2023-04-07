Происшествия 07 апреля 2023, 11:50 ВСУ ударили по Макеевке из РСЗО Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Макеевке 10 снарядов из РСЗО Официальное интернет-представительство президента Украины

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Утром 7 апреля ВСУ ударили по Макеевке в ДНР. Они выпустили по населенному пункту 10 снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлению Макеевки (Червоногвардейский район), выпущено 10 ракет из РСЗО», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что все произошло в 11:00. Атака велась из Авдеевки, тип РСЗО не уточняется. Также украинские военные в пятницу обстреляли Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров. Кроме того, еще пять таких орудий ударили по Киевскому району города.

Накануне Вооруженные силы Украины открыли огонь по Калининскому району Донецка. Известно о четырех жертвах. Врио главы ДНР Денис Пушилин пообещал, что власти республики помогут семьям погибших и пострадавшим.