Происшествия 10 июня 2023, 08:20 ВСУ ударили по Крыму из Запорожья — Рогов Рогов: удар двумя ракетами по Крыму ВСУ нанесли из Запорожья РИА «Новости»

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Украинские военные выпустили две баллистические ракеты по Крыму из Запорожья. Об этом сообщил в своем Telegram председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«О том, что режим Зеленского перебросил в город Запорожье ракетный комплекс „Гром-2“ и что он будет использован именно для ударов по Крыму, я предупреждал еще в апреле», — подчеркнул он.

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Рогов напомнил, что в начале мая ВСУ уже нанесли по Крыму удар из «Грома». Тогда это тоже произошло в субботу, ракет так же было две.

О том, что силы ПВО сбили над Крымом две баллистические ракеты, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что в результате никто не пострадал.

Отдельно глава Крыма обратил внимание жителей полуострова на необходимость доверять только проверенным источникам информации, сохранять спокойствие и не поддаваться панике.