Происшествия 13 июня 2023, 13:49 ВСУ ударили по кинотеатру и зданию МВД в поселке Глушково Курской области Mash: ВСУ обстреляли управление МВД и кинотеатр в Курской области Telegram

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Вооруженные силы Украины утром 13 июня обстреляли здание управления МВД и кинотеатр «Мир» в приграничном поселке Глушково в Курской области. Фотографии с последствиями удара опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах, снятых в отделении полиции, видно обрушившуюся штукатурку и поврежденные окна. Попадание снаряда в кинотеатр подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, всего утром зафиксировали 12 прилетов, никто не пострадал.

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«Повреждено около 10 жилых домов, в одном из них разрушения значительные, несколько административных зданий, два автомобиля», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он отметил, что сейчас оперативные службы проводят подомовой обход. Старовойт также пообещал оказать помощь пострадавшим в восстановлении имущества.

ВСУ за сутки обстреляли пять районов Белгородской области, выпустив более 60 снарядов. Самый сильный удар пришелся на Шебекинский городской округ. Кроме того, украинские боевики сбросили с беспилотников три гранаты в селе Вериговка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, никто не пострадал.