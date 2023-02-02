Происшествия 02 февраля 2023, 01:07 ВСУ ударили по Яковлевке и Минеральному в ДНР РИА «Новости»

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Украинские войска ударили по населенным пунктам Яковлевка и Минеральное в ДНР. Они выпустили девять снарядов калибром 155 миллиметров, сообщило в Telegram-канале представительство народной республики в СЦКК.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) по направлениям: 23:05 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров», — заявили в представительстве.

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Следующая атака произошла в 23:08, когда ВСУ обстреляли Минеральное. Украинские военнослужащие вели огонь из населенного пункта Ласточкино. Они выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

После полуночи обстрелы не прекратились. В 00:11 зафиксировали атаку по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка. ВСУ из населенного пункта Тоненькое выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а затем еще шесть снарядов прилетели в Кировский район города.

Ранее администрация Мелитополя сообщила, что в городе прозвучали звуки взрыва. По данным силовых ведомств, причиной стала работа системы противовоздушной обороны.