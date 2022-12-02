Важное 02 декабря 2022, 11:30 ВСУ ударили по исправительной колонии в Горловке Мэр Горловки Приходько: ВСУ обстреляли здание исправительной колонии

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Украинские военные открыли огонь по зданию Мичуринской исправительной колонии в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько. Он написал о последствиях обстрела в Telegram-канале.

«Повреждено ограждение и кровля», — написал он.

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По словам Приходько, здание колонии пострадало во время обстрела поселка Мичурина со стороны ВСУ. Населенный пункт расположен в Никитовском районе Горловки.

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О пострадавших и жертвах удара со стороны украинской армии пока ничего не известно.

Ранее Приходько сообщал, что в результате предыдущих обстрелов региона по городу перестали ходить троллейбусы. Он объяснил это попаданием снарядов ВСУ в Трамвайно-троллейбусное управление. Здание ведомства находится в центре Горловки. Также предыдущие обстрелы города со стороны ВСУ повредили контактную сеть.

Кроме того, часть снарядов попала по автобусу ЛиАЗ и троллейбусу. Помимо них, под удар попали окна административного здания и дом на улице Минина и Пожарского, 119.

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