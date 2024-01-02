Происшествия 02 января 2024, 22:11 ВСУ ударили по городу в Запорожской области ВСУ выпустили четыре ракеты по Токмаку в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские военные нанесли ракетный удар по городу Токмак в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в оперативных службах.

«В 20:30 в городе Токмак прозвучали взрывы. По предварительной информации, боевики ВСУ выпустили по городу четыре ракеты», — уточнили в сообщении.

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По данным оперативных служб, в городе работала система ПВО ВС РФ.

Во вторник, 2 января, боевики ВСУ обстреляли из РСЗО «Град» окраины города Васильевка в Запорожской области. Жертвой удара стала одна женщина, также ранения получили шесть местных жителей.

В этот же день под огонь ВСУ попал город Шебекино Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара никто не пострадал.

Днем дежурные силы ПВО успешно отразили попытки ВСУ обстрелять Белгород и Белгородский район. По данным Минобороны, противовоздушная оборона перехватила четыре ракеты РСЗО «Ольха».