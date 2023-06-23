Происшествия 23 июня 2023, 17:01 ВСУ ударили по Геническу и Скадовску ракетами Storm Shadow Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о выпущенных по Геническу ракетах Storm Shadow РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики использовали для ударов по жилым кварталам Геническа и Скадовска британские ракеты Storm Shadow. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что на место отправились врачи и спасатели для оказания помощи местным жителям.

Реклама

«Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилым кварталам Геническа и Скадовска. Предположительно выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow», — написал Сальдо.

Врио главы региона подчеркнул, что данные о пострадавших и разрушениях в результате атаки пока уточняются.

ТАСС со ссылкой на своего корреспондента с места происшествия сообщил, что жертвами ракетного обстрела со стороны украинских боевиков стали два жителя Геническа. По данным журналиста, всего в жилом квартале города прогремело не менее трех взрывов.