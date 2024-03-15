Важное 15 марта 2024, 16:45 ВСУ ударили по двум избирательным участкам в Херсонской области ВСУ обстреляли сразу 2 избирательных участка Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики обстреляли избирательные участки в двух населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале.

«Вооруженные формирования Украины не прекращают обстреливать мирное население Херсонщины. К сожалению, свобода волеизъявления граждан для киевского режима — как кость в горле», — указали в ЦИК.

Реклама

Украинские боевики атаковали избирательный участок в городе Каховке. Также ВСУ ударили по зданию в селе Брилевка Алешкинского района. В Каховке обошлось без жертв.

В Брилевке есть пострадавшие. Сколько именно человек получили ранения, не уточнили. Им оказывают помощь. Избирателей эвакуировали из зданий.

На одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы произошел пожар. Женщина подожгла кабинку для голосования. Злоумышленницу задержали. Возбуждено уголовное дело.