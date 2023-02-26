Происшествия 26 февраля 2023, 17:37 ВСУ ударили по Донецку с БПЛА СЦКК ДНР: ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка с беспилотника РИА «Новости»

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Украинские военнослужащие ударили по Донецку с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили сотрудники представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации огня (СЦКК). Их процитировали в Telegram-канале ведомства.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: город Донецк», — сообщили они.

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По данным представительства республики в СЦКК, удар нанесли в 14:15 по местному времени. Под обстрел попал Кировский район Донецка.

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В ведомстве сообщили, что на эту зону сбросили один боеприпас. Его тип пока не установлен. Также сотрудники представительства ДНР в СЦКК уточнили, что снаряд сбросили с БПЛА. О пострадавших, разрушениях и иных последствиях этого удара пока ничего неизвестно. Также не сообщается, откуда был запущен беспилотник.

Данный обстрел Донецка — не первый за сегодня, 26 февраля. Однако обычно ВСУ открывают огонь по городу из других населенных пунктов республики. Также в основном украинская армия использует для обстрелов артиллерию, а не беспилотники.