Происшествия 20 августа 2023, 03:10 ВСУ ударили по Донецку кассетными боеприпасами Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили пять кассетных снаряда по Донецку РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские войска атаковали кассетными снарядами Киевский район Донецка. Об этом сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации.

«В 02:25 атаку произвели со стороны населенного пункта Яснобродовка по Киевскому району города Донецка. Боевики выпустили два снаряда калибром 155 миллиметров», — указали в сообщении.

Реклама

Спустя пять минут ВСУ вновь открыли огонь по этому району, применив еще три снаряда калибром 155 миллиметров.

За минувшие сутки украинские военные выпустила по населенным пунктам Донецкой Народной Республики 104 боеприпаса. По данным СЦКК в ДНР, под огонь попали районы семи населенных пунктов республики. Речь идет о Светлодарске, Луганском, Горловке, Зайцево, Гольмовском, Донецке и Макеевке, писал RT.

Накануне трое строителей погибли при детонации неизвестного боеприпаса в центре Донецка.