Происшествия 03 января 2024, 13:02 ВСУ ударили по Донецку и Ясиноватскому району СЦКК: ВСУ запустили более 50 снарядов по Донецку и Ясиноватскому району РИА «Новости»

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Украинские боевики с 08:00 3 января начали массированный обстрел Донецка, а с 10:45 снаряды начали прилетать в Ясиноватский район Донецкой Народной Республики. На момент написания материала ВСУ запустили по мирным населенным пунктам более 50 боеприпасов, следует из сообщения представительства республики в Совместном центре контроля и координации.

Первыми под ударами украинских боевиков оказались Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Как сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин, осколки украинских боеприпасов повредили частные дома и припаркованный автомобиль на улице Шверника.

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«Пострадали кровля, фундамент, наружная стена, остекление, ворота», — перечислил он.

После снаряды прилетели в Петровский район Донецка. Всего украинские боевики выпустили по городу 42 снаряда натовского калибра, включая кассетные боеприпасы.

Ясиноватский район Донецкой Народной Республики оказался под ударом ВСУ с 10:45, и до полудня туда прилетели 11 боеприпасов. Данные о пострадавших и разрушениях пока не поступали.

Все обстрелы мирных населенных пунктов ДНР украинские боевики вели из подконтрольных Киеву населенных пунктов Карловка, Кураховка, Галицыновка, Архангельское и Желанное Второе.