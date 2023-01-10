10 января 2023, 16:28
ВСУ ударили по Донецку четыре раза за 10 минут
СЦКК: украинские военные нанесли четыре удара по Донецку за 10 минут
Украинские военные четыре раза за 10 минут обстреляли Донецк. Удары нанесли из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации огня в Telegram-канале.
По данным СЦКК, первые три удара зафиксировали около 14:20 и 14:25 по московскому времени. Вооруженные силы Украины атаковали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, а также Ясиноватую.
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Затем в 14:30 под обстрелами со стороны ВСУ оказался Ленинский район Донецка. Всего за четыре атаки украинские войска выпустили 44 ракеты из РСЗО.
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Минобороны 10 января сообщило, что Вооруженные силы России разбили в ДНР и под Запорожьем два склада ракетно-артиллерийского вооружения подразделений ВСУ. За сутки украинские силы потеряли под ДНР свыше 170 военных.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне обратился к народу с заявлением. Он признался, что для ВСУ образовалась сложная ситуация в районе Артемовска, Соледара, Кременной и Сватово.
ВСУ
Донецк
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