Происшествия 10 января 2023, 16:28 ВСУ ударили по Донецку четыре раза за 10 минут СЦКК: украинские военные нанесли четыре удара по Донецку за 10 минут РИА «Новости»

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Украинские военные четыре раза за 10 минут обстреляли Донецк. Удары нанесли из реактивных систем залпового огня (РСЗО), сообщило представительство Донецкой Народной Республики в совместном центре контроля и координации огня в Telegram-канале.

По данным СЦКК, первые три удара зафиксировали около 14:20 и 14:25 по московскому времени. Вооруженные силы Украины атаковали Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города, а также Ясиноватую.

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Затем в 14:30 под обстрелами со стороны ВСУ оказался Ленинский район Донецка. Всего за четыре атаки украинские войска выпустили 44 ракеты из РСЗО.

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Минобороны 10 января сообщило, что Вооруженные силы России разбили в ДНР и под Запорожьем два склада ракетно-артиллерийского вооружения подразделений ВСУ. За сутки украинские силы потеряли под ДНР свыше 170 военных.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне обратился к народу с заявлением. Он признался, что для ВСУ образовалась сложная ситуация в районе Артемовска, Соледара, Кременной и Сватово.