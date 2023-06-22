Происшествия 22 июня 2023, 11:49 ВСУ ударили по Чонгарскому мосту четырьмя ракетами РИА «Новости»: украинские военные выпустили по Чонгарскому мосту 4 ракеты Telegram

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Украинские военные выпустили по Чонгарскому мосту четыре ракеты. Такие данные со ссылкой на представителя военного СУ СК по Объединенной группировке войск (сил) опубликовало РИА «Новости».

«По предварительным данным, зафиксировано четыре прилета неустановленных ракет», — уточнил собеседник агентства.

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По его словам, в рамках осмотра места ЧП специалисты изъяли элементы этих снарядов. На заводской табличке на одном из них была маркировка, которая говорит, что ракету произвели во Франции, добавил представитель ведомства.

Удар по Чонгарскому мосту ВСУ нанесли в ночь на 22 июня. Эти данные подтвердили ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и глава Крыма Сергей Аксенов. После этого движение по переправе, связывающей эти регионы, временно остановили. Для транспорта открыли резервный маршрут.