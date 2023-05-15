Происшествия 15 мая 2023, 09:14 ВСУ ударили по бывшему училищу штурманов в Луганске ракетой Storm Shadow Экс-посол ЛНР в России Мирошник: удар в Луганске пришелся на бывшее училище штурманов Telegram

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили в Луганске по зданию бывшего высшего авиационного училища штурманов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший посол ЛНР в Москве Родион Мирошник.

По его словам, училище ликвидировали в конце 90-х годов. Сейчас там находится плотная жилая застройка, а здание кадетского корпуса недавно отреставрировали.

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Он также предположил, что украинские войска ударили по городу ракетами Storm Shadow англо-французского производства.

«Схема нанесения удара очень похожа на два предыдущих удара по Луганску. Нацисты методично бьют по городу с многочисленным населением», — отметил он.

ВСУ открыли огонь по Луганску утром 15 мая. Два взрыва зафиксировали в районе автовокзала.

Украинские войска начали атаковать Луганск 12 мая, применив крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Ранения получили шестеро детей и депутат Виктор Водолацкий. Удары продолжились на следующий день, пострадали пятеро детей. Их госпитализировали в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу.