Важное 29 декабря 2023, 15:18 ВСУ ударили по Белгородской области из РСЗО «Град» Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Уразово в Белгородской области Tsitsagi Nikita/news.ru/globallookpress

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Украинские боевики с помощью ракетного комплекса «Град» атаковали поселок Уразово в Валуйском городском округе. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Из-за ракетного удара получили повреждения 20 частных жилых домовладений. Из жителей поселка никто не пострадал.

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«На месте находятся все оперативные и аварийные службы, подомовой обход территории продолжается», — указал Гладков.

Ранее ВСУ нанесли удар по селу Мокрая Орловка в Белгородской области. Украинский беспилотник сбросил на населенный пункт взрывное устройство, из-за атаки пострадал местный житель. Мужчина получил осколочные ранения.