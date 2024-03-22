22 марта 2024, 13:52
ВСУ ударили по автобусу с рабочими в Лисичанске
Рабочие пострадали при обстреле автобуса в Лисичанске
Вооруженные силы Украины обстреляли автобус с рабочими в Лисичанске. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Специалисты, которые работают на благо нашего города и стараются его восстановить, попали под обстрел, когда возвращались с рабочей смены», — указали в мэрии Лисичанска.
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Автобус с рабочими посекло осколками. В транспорте выбило стекла. Сами рабочие получили порезы от осколков.
Также удару подвергся автобус в Херсонской области. Украинские боевики атаковали беспилотником общественный транспорт в Алешках, в котором находились мирные жители. В результате удара никто не пострадал.
Днем ранее в Каховке под обстрел ВСУ попал рейсовый автобус у остановки «Райбольница». В транспорте находились водитель, кондуктор и шесть пассажиров. Пострадал один человек. Мужчина получил осколочные ранения.
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